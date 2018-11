Spagna: treno deragliato, 44 i feriti

(ANSAmed) - MADRID, 20 NOV - E' salito a 44 feriti, dei quali 41 in maniera lieve, oltre a una vittima, il bilancio del deragliamento del treno di pendolari a Vacarisses, in Catalogna, a circa un'ora di distanza da Barcellona. Lo si apprende da fonti della Protezione civile, impegnata nei soccorsi. Uno dei feriti è il conducente del treno e tutti i 131 passeggeri che viaggiavano nei sei vagoni del convoglio, in gran parte pendolari, sono stati evacuati, di questi 86 sono illesi. L'incidente è avvenuto alle 6,15 di oggi fra le stazioni di Vacarisses e Vacarisses-Torreblanca. Il treno coinvolto era partito alle 5,52 da Manresa in direzione di Sant Vicenç de Calders ed era il primo della giornata sulla linea R4, che collega Manresa a Barcellona. "Si tratta di un treno di sei vagoni, dei quali gli ultimi due sono deragliati a causa della frana di un terrapieno provocata dalle intense piogge", hanno confermato le fonti della Protezione civile in dichiarazioni ai media.