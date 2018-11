Brexit: domani Theresa May a Bruxelles

LONDRA, 20 NOV - La premier britannica, Theresa May, sarà domani a Bruxelles per colloqui col presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, sulle relazioni future post Brexit con l'Ue. Lo riferisce l'agenzia Press Association. La cornice dei rapporti futuri è stata sintetizzata in una dichiarazione congiunta, ma a differenza della corposa bozza di accordo sul divorzio, definita la settimana scorsa nei dettagli dai negoziatori di Bruxelles e Londra, è ancora vaga e soggetta a ulteriori trattative. Mentre dalla Spagna rimbalza un nuovo monito del primo ministro, Pedro Sanchez, che sembra minacciare addirittura il veto sull'intesa di divorzio senza la rassicurazione esplicita che lo status di Gibilterra - territorio autonomo britannico rivendicato storicamente da Madrid - resterà un dossier a parte rispetto al quadro delle relazioni future Ue-Regno Unito.