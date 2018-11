Gilet gialli: Macron, serve dialogo

(ANSA-AP) - BRUXELLES, 20 NOV - Il presidente francese Emmanuel Macron ha auspicato il "dialogo" per placare le tensioni nel suo Paese a seguito delle proteste dei gilet gialli. Macron ha riconosciuto che è "normale" che la gente esprima frustrazione, aggiungendo che sta cercando di "cambiare le abitudini" del Paese sui combustibili fossili e ciò "non è mai semplice". Ed ha poi ribadito le sue promesse di sussidi per le famiglie a basso reddito per comprare automobili o passare a metodi di riscaldamento domestico più 'puliti'.