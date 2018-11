Yemen: media, ripresi scontri a Hodeidah

BEIRUT, 20 NOV - Sono ripresi intensi oggi gli scontri a Hodeida, porto yemenita sul Mar Rosso, tra insorti Huthi vicini all'Iran e forze lealiste yemenite sostenute da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Fonti locali citate da media panarabi affermano che i combattimenti sono ripresi nonostante gli appelli internazionali per una tregua. Gli scontri sono in corso nei quartieri centrali di Khamsin e Saleh. Gli organi di propaganda degli Huthi e quelli della Coalizione araba a guida saudita accusano i rispettivi rivali di aver ricominciato a sparare, violando di fatto la tregua raggiunta nei giorni scorsi. Secondo l'Onu a Hodeida rimangono circa 100mila civili di fatto intrappolati nella città assediata dai lealisti e tenuta ancora dagli Huthi. E' impossibile verificare in maniera indipendente e sul terreno le notizie che provengono da Hodeida.