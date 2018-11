Americani si preparano a Ringraziamento

NEW YORK, 20 NOV - Il gelo si abbatte su giornate da bollino nero per il traffico. L'America si prepara a celebrare il Giorno del Ringraziamento giovedì: una festa che si prevede gelata, la più fredda da un secolo. Secondo le previsioni meteo, infatti, se in California sono attese piogge, sulla costa orientale è attesa un'ondata di gelo con temperature sotto zero. Al freddo si accompagna un traffico record: le autorità stradali prevedono che quasi 55 milioni di americani, la cifra più alta da almeno dieci anni, si metteranno in auto da domani per raggiungere le località delle feste, mentre altri 4,7 milioni si sposteranno in aereo.