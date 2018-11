Reali Gb:Beatrice fidanzata con italiano

LONDRA, 20 NOV - In barba alle malelingue che la davano per single e non per scelta - soprattutto dopo l'apparizione alle nozze della sorella minore Eugenie il mese scorso in compagnia della madre Sarah Ferguson, duchessa di York - la principessa Beatrice, primogenita di Andrea e nipote della regina Elisabetta, ha a quanto pare un nuovo fidanzato. Si chiama Edoardo Mapelli Mozzi, a dar credito al Daily Telegraph, e come si evince dal nome ha origini italiane. Secondo quanto 'svelato' dal paludato Telegraph, e per una volta non da un tabloid, Edoardo - detto Edo dagli amici - ha 34 anni e un figlio avuto da un precedente matrimonio. La nipote di Elisabetta II, che ha compiuto 30 anni ad agosto, l'avrebbe conosciuto nel suo giro di frequentazioni europee. Mapelli Mozzi, figlio del conte Alessandro Mapelli Mozzi, è un imprenditore di successo nel settore immobiliare. Nel 2007 ha fondato Banda, una società di consulenza specializzata nel trovare e ristrutturare immobili per clienti facoltosi.