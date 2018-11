Israele non firma patto Onu sui migranti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 NOV - Israele non firmerà il patto Onu sui migranti che sarà siglato nel prossimo dicembre a Marrakesh in Marocco. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu che è anche ministro degli esteri. "Ho dato disposizioni al ministero di rendere noto che Israele - ha detto il premier israeliano - non parteciperà e non sottoscriverà l'accordo sull'immigrazione". "Siamo impegnati a proteggere i nostri confini dagli infiltrati illegali. Questo è quanto abbiamo fatto e questo - ha concluso Netanyahu - è quanto continueremo a fare".