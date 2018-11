Ex premier Australia, 'insulti sessisti'

ROMA, 20 NOV - In un'intervista a Bbc News, l'ex premier australiana Julia Gillard si è detta "sorpresa" dal livello di insulti sessisti che le sono stati rivolti mentre era al potere. In particolare, ha affermato, "da insulti di genere, e graffiti fuori dal parlamento, con espressioni come molliamo la strega, o riferiti a me come a una puttana, e vignette pornografiche messe in giro con riferimenti a me, cose incredibilmente violente circolate sui social media". Gillard è stata deputato al Parlamento dell'Australia dal 1998 al 2013 e premier dal 2010 al 2013.