Star Bollywood salda debiti agricoltori

ROMA, 20 NOV - La superstar di Bollywood, Amitabh Bachchan, uno degli attori più famosi in India, ha annunciato sul suo blog di aver saldato i prestiti contratti con il governo da quasi 1400 agricoltori dell'Uttar Pradesh, la sua terra natale, per un valore superiore a 40 milioni di rupie, vale a dire 560.000 dollari. "E' un mio desiderio dare la conferma di persona a questi contadini che i loro prestiti sono stati ripagati", ha scritto Bachchan, 76 anni, in un post. Ma, dal momento che sarebbe difficile portarli tutti a Mumbai, dove vive la star, il nuovo Robin Hood indiano ha annunciato di aver prenotato un treno per una settantina di loro. Data prevista dell'incontro, il 26 novembre. In India sono decine di migliaia i contadini indiani che lottano con i debiti. Per decenni l'industria agricola è stata messa in ginocchio dalla siccità, dall'esaurimento delle falde acquifere, dal calo della produttività e dalla mancanza di modernizzazione. Sono almeno 300.000 gli agricoltori che si sono tolti la vita dal 1995.