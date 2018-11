Gilet gialli, seconda vittima

PARIGI, 20 NOV - Nei blocchi stradali dei gilet gialli in Francia si aggrava il bilancio delle vittime. Un motociclista rimasto gravemente ferito ieri in uno scontro a Portes-les-Valence, nel sud, è morto oggi per le ferite riportate. Il suo decesso è legato in modo indiretto alle manifestazioni. La vittima, 37 anni, si è avventurata nella corsia di sinistra per tentare di superare il blocco delle auto ma al suo passaggio un furgone ha fatto improvvisamente inversione di marcia e lo ha investito in pieno.