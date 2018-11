Yemen, 85 mila bimbi morti di fame

ROMA, 21 NOV - Sono circa 85mila i bambini che sono morti di fame in Yemen negli ultimi tre anni, secondo Save the Children. Lo riporta Al Jazeera. "I bambini che muoiono in questa maniera soffrono immensamente poiché le funzioni dei loro organi vitali rallentano progressivamente per poi fermarsi. I genitori devono assistere al consumarsi dei loro figli senza poter far nulla" ha dichiarato Tamer Kirolos, direttore di Save the Children in Yemen. Le importazioni di generi alimentari hanno registrato una drastica riduzione a causa del conflitto e, secondo il World Food Programme, sono 14 milioni gli yemeniti a rischio di fame.