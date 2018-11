Yemen: inviato Onu Griffiths a Sanaa

ROMA, 21 NOV - L'Inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, è arrivato oggi a Sanaa in Yemen per colloqui in preparazione dei negoziati di pace. Lo riporta Al Arabiya. I negoziati fra le parti in conflitto in Yemen dovrebbero tenersi in Svezia entro la fine dell'anno.