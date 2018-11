Brasile: su web minacce a Bolsonaro

SAN PAOLO, 21 NOV - La polizia federale brasiliana sta conducendo indagini su alcuni video divulgati dal web in cui si vede un gruppo di persone che minacciano di morte il presidente eletto Jair Bolsonaro: lo rende noto Agencia Brasil. Le immagini sono al vaglio del dipartimento di intelligence della polizia federale, ma i dettagli sono mantenuti in segreto per questioni di sicurezza. Lo stesso Bolsonaro avrebbe confermato agli agenti di aver ricevuto messaggi intimidatori. Da quando ha subito un attentato lo scorso 7 settembre, durante la sua campagna elettorale, Bolsonaro si muove sempre accompagnato da una scorta rafforzata. Nonostante le rigide misure di sicurezza attorno a lui, una manifestante ieri è riuscita ad avvicinarsi alle autorità nel Centro culturale del Banco do Brasil, a Brasilia - dove Bolsonaro ha riunito il suo staff per formare il team del nuovo governo, che si insedierà ufficialmente il 1 gennaio 2019 - urlando insulti all'indirizzo del futuro presidente della Repubblica.