Maduro agli studenti: "Studio e fucile"

CARACAS, 22 NOV - Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha ingiunto agli studenti di prepararsi nelle "milizie universitarie" a difendere la patria da qualsiasi tentativo di invasione da parte degli Usa. Il capo dello Stato ha invocato "studio e fucile, affinché la gioventù universitaria difenda con le armi in mano la Patria se necessario di fronte all'imperialismo e all'oligarchia". Maduro ha poi l'offerta di aiuti economici a giovani colombiani che non possono studiare per il perdurante sciopero che paralizza le università del loro Paese. In Colombia, ha ricordato il presidente, "gli studenti sono in sciopero da oltre 40 giorni perché il governo non intende stanziare più fondi per l'istruzione pubblica". Io, ha proclamato, "offro 20.000 borse di studio agli studenti colombiani che vogliano venire in Venezuela. Che vengano qui a studiare medicina e ingegneria, o quello che vogliono!".