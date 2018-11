Forum ANSA con l'ambasciatore francese

ROMA, 22 NOV - L'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, è oggi all'ANSA per un forum con i giornalisti dell'agenzia sui rapporti tra Roma e Parigi, la situazione in Ue in vista della Brexit e le prossime elezioni europee. Masset, diplomatico di lungo corso, è a Roma dal settembre 2017 dopo aver ricoperto, tra gli altri, l'incarico di segretario generale del ministero dell'Europa e degli Affari esteri francese.