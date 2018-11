Tav: Amb.Francia, serve rispetto accordi

ROMA, 22 NOV - "Prendiamo atto dell'analisi costi-benefici sulla Tav del governo italiano", attesa entro dicembre, ma per la Francia "questa infrastruttura è valida". Lo ha detto l'ambasciatore francese Christian Masset in un forum all'ANSA. L'ambasciatore ha sottolineato che "ci vuole dialogo", ma "rispettando gli accordi internazionali e facendo in modo che la tempistica" per la realizzazione dell'opera sia "compatibile con quella dei finanziamenti Ue, che tengono conto di un calendario, altrimenti si rischia di perderli".