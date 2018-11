May: su Brexit accordo giusto per noi

LONDRA, 22 NOV - La premier britannica Theresa May conferma l'intesa raggiunta "nella notte" fra i negoziatori sulla dichiarazione relativa alle relazioni future fra Londra e Bruxelles e afferma che si tratta di un "accordo giusto" per gli interessi nazionali britannici. Un accordo - insiste in una dichiarazione da Downing Street - che "attua il risultato del referendum, ci restituisce il controllo dei nostri confini, leggi e soldi", proteggendo nello stesso tempo "i nostri posti di lavoro, la nostra sicurezza e integrità territoriale".