Iran: Teheran,basi Usa in raggio missili

TEHERAN, 22 NOV - "Le strutture militari americane situate intorno all'Iran, che erano state considerate una minaccia in passato, sono ora sotto la copertura dei missili iraniani, proprio come la carne sotto i nostri denti". Lo ha detto il comandante delle forze aeree delle guardie della rivoluzione, il generale Amirali Hajizadeh. Il militare ha sottolineato che alcune delle basi militari statunitensi si trovano tra 300 e 400 chilometri di distanza dall'Iran. Tra queste Al Udeid in Qatar, Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti e Kandahar in Afghanistan. Parlando delle capacità dell'Iran per contrastare le minacce sul mare, ha detto che l'Iran possiede missili balistici con un'autonomia di 700 chilometri. "Non possono essere usati nelle acque del Golfo Persico, ma nel Mare dell'Oman. Quindi una nave da guerra americana con da 40 a 50 aerei da combattimento e 6.000 militari può essere un obiettivo per l'Iran", ha sottolineato il generale iraniano.