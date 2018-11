Scozia, donna accoltellata in ospedale

LONDRA, 22 NOV - Momenti di paura oggi in un ospedale della Scozia sudoccidentale dove una donna è stata accoltellata in un episodio che sembra riconducibile a un'aggressione per motivi personali. Lo riferisce l'agenzia britannica Pa, citando fonti della polizia locale. L'episodio è avvenuto nell'Ailsa Hospital, nella contea del North Ayrshire, dove la donna è stata subito soccorsa ed è attualmente ricoverata. La polizia è intervenuta bloccando gli ingressi del nosocomio e avviando una 'caccia all'uomo' anche nella zona circostante alla ricerca della persona responsabile dell'attacco, ma al momento non risultano conferme d'un eventuale arresto.