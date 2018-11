Yemen: missili Huthi verso A.Saudita

BEIRUT, 22 NOV - Gli insorti yemeniti Huthi hanno lanciato nelle ultime ore quattro missili balistici contro obiettivi militari sauditi nella regione sud dell'Arabia Saudita, al confine con lo Yemen. Lo riferisce la tv panaraba al Mayadin, vicina all'Iran, secondo cui i quattro missili sono stati sparati contro la regione saudita di Asir. Qui sono assembrate forze militari della Coalizione araba a guida saudita e forze lealiste yemenite, fedeli al presidente Abed Rabbo Mansur Hadi, sostenuto da Riad. L'Iran è indicato da più parti come il sostenitore principale degli insorti Huthi e come fornitore di tecnologia e materiale per la costruzione di missili balistici di tipo 'Zilzal' usati dagli insorti per colpire obiettivi militari e civili sauditi.