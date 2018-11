Usa: uccisa per caso mentre guarda la tv

WASHINGTON, 22 NOV - Due anni fa era stata premiata per un tema in cui denunciava la violenza delle armi da fuoco che ogni anno in America fa molte vittime anche tra i bambini. La sua vita e' stata spezzata due sere fa, a 13 anni, da un proiettile vagante che ha infranto i vetri della finestra della sua cameretta e l'ha colpita ad un fianco. E' la storia di Sandra Parks, ragazzina afroamericana di Milwaukee, in Wisconsin, che in queste ore sta commuovendo un intero Paese. "Mamma, mi hanno sparato...", sono state le ultime parole di Sara che ha avuto la forza di arrivare nel soggiorno di casa prima di accasciarsi a terra. Due balordi con precedenti penali per furto di armi sono stati arrestati: entrambe sono stati trovato in possesso di almeno tre fucili semiautomatici AK-47.