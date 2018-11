Sanchez, senza cambi veto su Brexit

BRUXELLES, 23 NOV - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ribadisce la minaccia della Spagna di porre il veto sulla Brexit riguardo a Gibilterra. In un tweet Sanchez ha spiegato che "dopo la mia conversazione con Theresa May, le nostre posizioni rimangono lontane", e precisato che il suo "governo difenderà sempre gli interessi della Spagna". "Se non ci sono cambiamenti, porremo il veto alla Brexit", ha ammonito.