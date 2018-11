Wsj, Usa a alleati, non usate Huawei

ROMA, 23 NOV - Il governo Usa ha avviato una "straordinaria campagna di sensibilizzazione" dei Paesi alleati, Italia compresa, per persuadere le compagnie di tlc a non usare apparecchiature Huawei. Lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza della situazione. Funzionari Usa avrebbero informato, in merito a rischi sulla cybersicurezza, le loro controparti governative e dirigenti delle telco in Paesi amici tra cui Germania, Italia e Giappone, dove i prodotti Huawei sono già ampiamente usati. Huawei non ha tardato a replicare, dicendosi "sorpresa dai comportamenti del governo Usa descritti nell'articolo". "Se il comportamento di un governo si estende oltre la sua giurisdizione, tale attività non dovrebbe essere incoraggiata". Un portavoce di Huawei ha sottolineato che "prodotti e soluzioni Huawei sono ampiamente usati in oltre 170 Paesi in tutto il mondo, servono 46 dei primi 50 operatori mondiali, aziende di Fortune 500 e centinaia di milioni di consumatori. Ci scelgono perché si fidano pienamente".