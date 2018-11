Gilet gialli, 77% francesi per protesta

PARIGI, 23 NOV - Quasi 8 francesi su 10, il 77%, ritengono che l'appello a bloccare Parigi domani lanciato dal movimento dei gilet-gialli sia "legittimo": è quanto rivela un sondaggio realizzato dall'Istituto Odoxa per Le Figaro e France Info. Si tratta di 3 punti percentuali in piu' rispetto alla prima mobilitazione di sabato scorso. Intanto, la leader del Rassmeblement National, Marine Le Pen, suggerisce su Twitter che il movimento in rivolta possa andare a manifestare sull'avenue degli Champs-Elysées mentre il governo vuole limitare la manifestazione allo Champ-de-Mars, l'immenso prato sotto alla Torre Eiffel, piu' distante da negozi e luoghi simbolo delle istituzioni francesi. E soprattutto molto piu' difficile da riempire, viste le sue dimensioni di sproporzionata 'grandeur'. Secondo informazioni di Bfm-Tv, circa 2.800 componenti delle forze dell'ordine verranno dispiegati per garantire l'ordine pubblico in occasione delle proteste domani a Parigi.