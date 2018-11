Presidente Knesset contro nucleare Iran

(ANSAmed) - ROMA, 23 NOV - Una capacità nucleare iraniana "sarebbe una vera catastrofe, un pericolo terribile per il mondo intero". Lo ha dichiarato Yuli-Yoel Edelstein, presidente della Knesset israeliana, in occasione dei Med Dialogues a Roma. Il loro obiettivo - ha proseguito - "è diffondere un'ideologia di odio, di antisemitismo nella regione e in tutto il mondo: sono figlio di due sopravvissuti all'Olocausto e quando mi minacciano ci credo", e "l'atteggiamento antisemitico dei leader iraniani va preso sul serio". La minaccia di Teheran "è un fatto da contrastare", sostenendo "dialogo, collaborazione, tolleranza" per creare "un fronte che garantisca in Medio Oriente libero e prospero", ha aggiunto Yuli-Yoel Edelstein. L'Iran "non è un pericolo solo per noi". Grazie a "sanzioni efficaci", l'Iran "ha meno risorse per finanziare terrorismo", e la "leadership iraniana si lamenta della mancanza di risorse finanziare per le milizie in Siria". "Il nostro incubo è che l'Iran disponga di armi nucleari", ha sottolineato.