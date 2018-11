Kenya: polizia, altri 6 arresti

IL CAIRO, 23 NOV - La polizia keniana ha annunciato altri sei arresti, di cui tre di rilievo, per il sequestro di Silvia Costanza Romano e ha dichiarato un certo "ottimismo" di ritrovare la volontaria milanese rapita in Kenya martedì. E' quanto emerge da dichiarazioni del capo della polizia keniana, Joseph Boinnet, rilanciate da vari media tra cui il sito dell'emittente "Capital FM" dopo i 14 fermi segnalati ieri dai media che ora salgono così ad un totale di 20. "Abbiamo arrestato inoltre tre persone che ci hanno dato informazioni molto preziose che sono andate a sostenere l'operazione in corso per rintracciare e salvare la signora che é stata rapita", ha detto 'l'Ispettore generale' Boinnet come riporta il sito della radio keniana. "Abbiamo una significativa quantità ottimismo di poter essere in grado di trovare la signora nel più breve tempo possibile", ha detto ancora l'alto ufficiale.