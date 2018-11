Brexit: sherpa al lavoro su Gibilterra

BRUXELLES, 23 NOV - "Il lavoro degli sherpa degli Stati membri è in corso", per risolvere il nodo Gibilterra. Così il portavoce della Commissione europea Alexander Winterstein, secondo il quale il vertice europeo di domenica, per l'endorsement politico dei 27 leader ai documenti del pacchetto Brexit, "si terrà". In queste ore - ha aggiunto il portavoce - il presidente dell'esecutivo comunitario Jean Claude Juncker è in contatto col premier spagnolo Pedro Sanchez e con "tutte le persone rilevanti" per il processo. Secondo quanto si apprende, gli sherpa vorrebbero risolvere la questione di Gibilterra con una dichiarazione aggiuntiva da sottoporre all'approvazione dei capi di stato e di governo, al summit di domenica, assieme al resto dei documenti.