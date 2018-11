Svizzera: voto su 'autodeterminazione'

GINEVRA, 23 NOV - Gli Svizzeri sono chiamati alle urne domenica prossima per pronunciarsi su un'iniziativa detta di "autodeterminazione", promossa dalla destra nazionalista in chiave anti-Ue. In pratica, afferma il testo in votazione, la Costituzione deve sempre essere prioritaria rispetto al diritto internazionale e i trattati internazionali, che se necessario vanno denunciati. Sempre domenica, gli elettori elvetici si esprimeranno sul destino delle corna delle mucche: un'insolita iniziativa sul benessere degli animali chiede infatti che la Confederazione sostenga finanziariamente i proprietari "di vacche, tori riproduttori, capre e becchi riproduttori" che scelgono di lasciare le corna ai loro animali animali da reddito. Stando agli ultimi sondaggi, l'iniziativa sull'autodeterminazione dovrebbe essere bocciata, piu' indeciso l'esito del voto sulle mucche con le corna. Il governo si è schierato contro i due testi.