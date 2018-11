Trump,Congresso finanzi muro col Messico

NEW YORK, 23 NOV - ''I democratici e i repubblicani DEVONO unirsi per un pacchetto di misure per la sicurezza del confine, che include anche i finanziamenti per il muro. Dopo 40 anni di chiacchiere, e' il momento di agire''. Lo twitta il presidente Donald Trump esortando di fatto il Congresso ad approvare i finanziamenti per il muro al confine con il Messico.