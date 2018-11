Brexit: May guarda già a ratifica

LONDRA, 23 NOV - Dopo l'acceso dibattito alla Camera dei Comuni, dove sulla carta non dispone al momento di una maggioranza a sostegno del suo accordo con l'Ue sulla Brexit, la premier conservatrice britannica Theresa May si rivolge in casa direttamente a elettori e business in cerca di un sostegno tale da condizionare i singoli parlamentari per la ratifica. Lo sottolineano i media del Regno, evidenziando la scelta di May d'impegnarsi in una serie di fili diretti col pubblico (solo oggi, due alla Bbc, in radio e alla tv fra stamattina e stasera). La palla sulle intese raggiunte è ora nel campo di Bruxelles, alle prese con le resistenze della Spagna su Gibilterra. Ma Londra si prepara già a un voto di ratifica, fra un mese o giù di lì, dove la premier dovrà fare i conti da un lato con i falchi Tory, che l'accusano di "resa", e dall'altro con colombe e opposizioni, che le imputano un "salto nel buio" e in parte sperano ancora in un secondo referendum.