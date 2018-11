Lavrov a Roma,'sanzioni un atto anomalo'

ROMA, 23 NOV - "Ci sono diversi paesi, tra cui l'Italia, che considerano le sanzioni un atto anomalo e ne siamo grati. Ma non sta a noi fare il primo passo. Noi dobbiamo costruire la nostra economia in questo contesto di poca affidabilità dei nostri partner economici". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov in conferenza stampa a Villa Madama con il ministro degli Esteri Moavero. "Noi con diversi paesi, non solo con l'Italia, abbiamo scelto la forma dei progetti anche con le sanzioni", ha sottolineato Lavrov.