Brasile: nuova operazione per Bolsonaro

BRASILIA, 23 NOV - Il presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, sarà oggi a San Paolo per sottoporsi a una nuova serie di esami medici che esegue periodicamente dopo l'accoltellamento subito a settembre ad opera di uno squilibrato durante un comizio elettorale. L'ex capitano dell'esercito è atteso all'ospedale Albert Einstein, dove venne operato in seguito all'attentato e vi rimase ricoverato per più di tre settimane. Lo staff medico inoltre svolgerà ulteriori valutazioni in vista del prossimo intervento chirurgico, che verrà effettuato il 12 dicembre quando a Bolsonaro verrà rimossa la borsa di colostomia per ripristinare la normale funzione intestinale. Il futuro capo di Stato riportò gravi ferite rischiando di morire dopo essere stato raggiunto da una pugnalata allo stomaco lo scorso 6 settembre a Juiz de Fora, città nell'entroterra dello stato di Minas Gerais.