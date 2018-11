Germania, SS 95enne a processo

BERLINO, 23 NOV - Un uomo di 95 anni, Hans H., è stato citato in giudizio dalla procura di Berlino per concorso in omicidio di 36.000 persone in quanto appartenente della cosiddetta unità Ss testa di morto (SS-Totenkopfverabaende), il reparto preposto alla custodia dei detenuti nei campi di concentramento. "Tra gli appartenenti all'unità Testa di morto era tra quelli che contavano i detenuti per sorvegliare ed evitare la fuga dei prigionieri anche attraverso l'uso delle armi" ha reso noto la procura della capitale tedesca. Hans H. è stato un appartenente della sedicesima compagnia dell'unità delle Ss dall'estate del 1944 alla primavera 1945 nel campo di Mauthausen, che attualmente si trova in territorio austriaco. Secondo l'accusa, l'uomo era a conoscenza delle morti, dei metodi di sterminio adottati nel campo e delle condizioni nelle quali si trovavano i prigionieri.