Spari in centro commerciale in Alabama

NEW YORK, 23 NOV - Paura durante le prime ore del Black Friday. In un centro commerciale dell'Alabama un ragazzo di 21 anni ha aperto il fuoco e ha ferito due persone, prima di essere ucciso dalla polizia. I due feriti di 18 e 12 anni sono stati trasportati in ospedale. Non è chiaro cosa abbia spinto il ragazzo 21enne ad aprire il fuoco.