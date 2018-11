Iran, Trump per accordo su stop nucleare

(ANSAmed) - ROMA, 24 NOV - "L'accordo sul nucleare iraniano non ha funzionato, la strategia dell'Iran ha conosciuto un'accelerazione, basti vedere la situazione in Yemen, le minacce nella regione e in Europa. Per questo sono state imposte le sanzioni. Ma il presidente Trump ha chiarito di essere aperto a negoziare un accordo che veda il regime abbandonare il programma nucleare e i comportamenti destabilizzanti": lo ha detto ai Med Dialogues di Roma il sottosegretario di Stato Usa David Hale.