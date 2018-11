Iran: Allen, lasciare accordo un errore

(ANSAmed) - ROMA, 24 NOV - L'ex generale Usa John Allen, già comandante delle forze americane e della Nato in Afghanistan e ora presidente della Brooking Institution, ha criticato la decisione degli Usa di abbandonare l'accordo sul nucleare iraniano nel corso di un panel dei Med Dialogues a Roma, cui ha preso parte anche il sottosegretario di Stato Usa David Hale: "Abbiamo passato 10 anni, attraverso diverse amministrazioni a cercare un accordo con l'Iran, e poi ce ne siamo andati. Questa decisione ha colpito il multilateralismo, e non ha migliorato la nostra sicurezza. E quante possibilità ci sono di raggiungere un altro accordo? Direi zero".