Isis rivendica attacchi Pakistan e Libia

DERA ISMAIL KHAN (PAKISTAN), 25 NOV - L'Isis ha rivendicato oggi, tramite l'agenzia dello Stato islamico Amaq, due attentati avvenuti venerdì scorso in Pakistan e in Libia. Il primo è stato un attacco suicida che ha causato la morte di 35 persone in un mercato all'aperto in una cittadina del Pakistan nord-orientale. L'attacco ha preso di mira "apostati sciiti" nella regione di Orakzai, vicino al confine con l'Afghanistan. vicino al confine con l'Afghanistan. Il secondo ha colpito un commissariato di Tazerbo, in Cirenaica, dove - secondo l'Isis - "29 apostati sono morti o rimasti feriti".