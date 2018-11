Scontro a fuoco nel Kashmir, 7 morti

SRINAGAR, 25 NOV - Sei ribelli ed un soldato sono rimasti uccisi oggi in una sparatoria avvenuta nella parte del Kashmir controllata dall'India. Poco dopo, è nata una violenta protesta da parte dei residenti che desiderano metter fine all'autorità indiana sul territorio conteso, in cui un ragazzo è rimasto ucciso e venti altre persone sono rimaste ferite. Secondo quanto il portavoce dell'esercito indiano, il colonnello Rajesh Kalia, le forze indiane hanno circondato oggi un villaggio nella regione meridionale di Shopian, innescando così uno scontro a fuoco in cui 6 militanti sono rimasti uccisi. Anche un soldato è rimasto ucciso e un altro ferito, ha aggiunto. L'incidente ha innescato una protesta anti-indiana e scontri con centinaia di persone che hanno marciato verso il luogo della sparatoria in segno di solidarietà con i ribelli. Un teenager è rimasto ucciso e 20 persone sono state ferite quando i soldati hanno aperto il fuoco e hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti.