Brexit, Labour annuncia 'no' ad accordo

LONDRA, 25 NOV - "Questo è un cattivo accordo" per il Regno Unito, "è il fallimento di un negoziato in cui la premier ha passato più tempo alle prese con le liti nel suo partito che a lavorare per l'interesse nazionale, e il Labour voterà contro". Così Keir Starmer, titolare della Brexit nel governo ombra di Jeremy Corbyn, sull'intesa fra Theresa May e l'Ue. Ma singoli deputati laburisti, come Carline Flint, aprono alla ratifica, rigettando le alternative di un no-deal o d'un referendum bis che "favorirebbe la destra" e la sua propaganda.