Afghanistan, arresto capo milizia sciita

KABUL, 25 NOV - Centinaia di manifestanti infuriati si sono scontrati violentemente con la polizia afghana a Kabul, come protesta per l'arresto del comandante di una milizia sciita. Negli scontri almeno tre agenti sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco e un'altra ventina da sassi e altri oggetti lanciati dai manifestanti, che hanno anche dato fuoco a due posti di blocco, ha rivelato il capo della polizia di Kabul, Basir Mujahid. L'uomo arrestato, che si fa chiamare con il nome Alipoor, comanda una milizia sciita nella provincia centrale di Ghor. Non è chiaro quali siano le accuse nei suoi confronti, ma fonti di milizie sunnite filogovernative affermano che i miliziani sciiti imponevano 'tributi' e altre forme di vessazione di tipo mafioso. In un tentativo precedente di arrestare Alipoor, lo scorso giugno, almeno sette poliziotti persero la vita.