Migranti, Slovacchia dice no a patto Onu

BRATISLAVA, 25 NOV - La Slovacchia non appoggerà e non approverà il Patto dell'Onu sulle migrazioni, il cosiddetto Global Compact, che dovrà essere firmato i prossimi 10-11 dicembre a Marrakech. Lo ha annunciato oggi, a quanto riferisce il sito sme.sk, il premier slovacco Peter Pellegrini (Smer, democratici sociali). Il ministro degli esteri slovacco Miloslav Lajciak, favorevole a questo documento, ha già detto di volersi dimettere nel caso in cui la Slovacchia decidesse di non approvarlo.