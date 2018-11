Bermúdez omaggia Fidel a 2 anni da morte

L'AVANA, 26 NOV - A due anni dalla morte, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha reso omaggio ieri attraverso il suo account in Twitter a Fidel Castro Ruz, leader storico della rivoluzione, "che lui guidò, per cui lottò, trionfò e attraverso cui riscattò la dignità del Paese e forgiò un'opera emancipatrice che non ha paragoni". Il capo dello Stato ha aggiunto che Fidel "ha affrontato con decisione l'imperialismo, è cresciuto con il suo popolo, e per molteplici ragioni sarà sempre fra di noi". Infine Díaz-Canel Bermúdez ha sottolineato che Castro ha collocato Cuba in un posto prestigioso nel mondo per il suo contributo allo sviluppo umano e sociale. "Ci ha mostrato - ha concluso - che un mondo migliore è possibile e per questo, con convinzione, lottiamo".