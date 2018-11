Brasile: terza operazione per Bolsonaro

BRASILIA, 26 NOV - Il presidente brasiliano eletto, Jair Bolsonaro, sarà operato nuovamente il 20 gennaio 2019, dopodiché dovrà restare almeno 15 giorni a riposo per ripristinare la funzione intestinale dopo i danni causati dall'accoltellamento subito lo scorso 6 settembre in campagna elettorale: lo ha reso noto il chirurgo Antonio Luiz Macedo. Il futuro capo di Stato, che ha 63 anni, avrebbe dovuto operarsi per la terza volta il 12 dicembre, ma la data è stata rinviata dopo che, ulteriori accertamenti eseguiti venerdì scorso, hanno evidenziato un'infiammazione del peritoneo.