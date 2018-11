Brexit: May, non c'è accordo migliore

LONDRA, 26 NOV - "Non esiste un accordo migliore disponibile" sulla Brexit da parte dell'Ue. Lo afferma la premier Theresa May illustrando ai Comuni l'intesa raggiunta a Bruxelles e avvertendo che in caso di bocciatura della ratifica del Parlamento si "tornerebbe alla casella numero uno". May afferma che "il popolo britannico vuole" girare pagina e che questo accordo consentirà al Regno Unito di mantenere una solida "cooperazione economica e di sicurezza" con i 27 e al contempo d'avviarsi verso "un futuro più luminoso fuori dell'Ue". L'accordo sulla Brexit "è giusto" per il Regno Unito e rispetta "la volontà democratica espressa dal popolo" britannico nel referendum del 2016, ha aggiunto la premier.