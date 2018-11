Nato, Russia rilasci navi e marinai

BRUXELLES, 26 NOV - "Richiamiamo la Russia a garantire accesso senza ostacoli ai porti ucraini e a permettere la libertà di navigazione per l'Ucraina nel mar d'Azov e nello stretto di Kerch. Non c'è giustificazione per l'uso della forza contro le navi ucraine. Per questo chiediamo che rilascino subito i marinai ucraini e le navi prese. E richiamiamo anche alla calma e alla moderazione". Così il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg al termine della riunione straordinaria della commissione Nato-Ucraina.