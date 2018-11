Disposto arresto per due marinai ucraini

MOSCA, 27 NOV - Un tribunale di Simferopoli, in Crimea, ha disposto l'arresto, fino al 25 gennaio 2019, per due marinai della Marina militare ucraina con l'accusa di "aver attraversato illegalmente il confine" russo "con l'uso o la minaccia di usare violenza". Lo riportano i media russi. A Simferopoli è in corso l'udienza sul futuro dei marinai ucraini fermati e oggi è previsto che siano trattati 12 casi su 24. La pena massima prevista per il crimine contestato è di sei anni di carcere. Lo sostiene Radio Liberty.