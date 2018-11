Wikileaks nega incontro Manafort-Assange

LONDRA, 27 NOV - Questo sarà "ricordato come il giorno in cui il Guardian ha permesso a un falsificatore seriale di distruggere totalmente la reputazione del giornale". Così Wikileaks in un tweet nel quale si dice pronto "a scommettere un milione di dollari e la testa del suo direttore" sul fatto che Paul Manafort "non abbia mai incontrato (Julian) Assange". In un secondo tweet Wikileaks bolla il presunto scoop co-firmato dal reporter Luke Harding come "il più infame disastro giornalistico da quando Stern pubblicò i (falsi) Diari di Hitler".