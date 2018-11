18 migranti soccorsi in canale Manica

(ANSA-AP) - PARIGI, 27 NOV - Diciotto migranti suddivisi in due piccole barche sono stati soccorsi nel canale della Manica dalle autorità marittime francesi e inglesi mentre tentavano di raggiungere la Gran Bretagna, ultimo di vari recenti episodi simili. L'autorità marittima francese ha riferito che le sue motovedette hanno intercettato nove migranti a bordo di un barchino prima dell'alba, e li ha accompagnati al porto di Dunkirk. Pochi minuti dopo - ha poi precisato una nota - è stato ricevuto un secondo sos da una barca in difficoltà, con altri nove migranti, davanti alla costa di Dover. Il soccorso è stato eseguito, in questo caso, dall'autorità marittima inglese. Non è stata indicata la nazionalità dei naufraghi. La scorsa settimana le autorità francesi avevano riferito di altri 18 migranti soccorsi, 11 recuperati dai francesi da una barca in difficoltà, e altri sette intercettati dalle autorità britanniche. All'inizio di novembre la Guardia costiera inglese aveva soccorso in due diverse operazioni 37 migranti iraniani.