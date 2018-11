Brexit: Hammond, leggeri danni economia

LONDRA, 28 NOV - Il cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, titolare del Tesoro e capofila delle 'colombe' nel governo di Theresa May, ha ammesso oggi alla Bbc che il Regno Unito "in termini puramente economici" starà comunque "peggio" con la Brexit. Ma ha aggiunto che l'accordo per il divorzio dall'Ue firmato da May a Bruxelles va sostenuto perché minimizza le conseguenze e porta comunque "benefici politici", oltre a rispettare il mandato popolare del referendum del 2016. Con questo accordo l'economia britannica sarà "leggermente più piccola", ha detto Hammond, aggiungendo che si tratta di un testo che "minimizza i costi (economici) a un minimo assoluto", mentre offre tra "i benefici politici" anche quello di restituire al Regno la sovranità, consentendogli fra l'altro di "avere il controllo della pesca nelle nostre acque" o di "poter firmare intese commerciali (di libero scambio) con Paesi terzi".