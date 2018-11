Kenya: Moavero,faremo tutto il possibile

ROMA, 28 NOV - "Quanto sta accadendo in Kenya è un fatto molto grave: una nostra connazionale è stata rapita. Noi lavoriamo in costante contatto con le autorità del Kenya per le ricerche che vengono effettuate e siamo assolutamente motivati a fare tutto il necessario per riportare la nostra compatriota a casa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi che ha ribadito la necessità di mantenere "un doveroso riserbo per consentire alle indagini di andare avanti e arrivare a un risultato positivo".